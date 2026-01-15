محافظ المنيا يفتتح معرض «أوكازيون دمياط» للأثاث بتخفيضات تتجاوز 30%

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض "أوكازيون دمياط" للأثاث بساحة استراحة المحافظة القديمة بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، والذي يستمر في الفترة من 15 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل، تحت رعاية محافظ المنيا، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالتعاون مع غرفتي التجارة بالمنيا ودمياط؛ وذلك في إطار دعم الصناعات الوطنية والمنتج المحلي.

يأتي تنظيم المعرض في إطار المبادرات التي تنفذها الغرفة التجارية بدمياط لدعم الصناعة المحلية، حيث تُعد هذه المبادرة رقم 23 على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته، كما تمثل الدورة الرابعة على التوالي التي تُقام بمحافظة المنيا، في تأكيد واضح على نجاح المبادرة واستمراريتها وتحقيقها لأهدافها الاقتصادية والمجتمعية.

وأكد محافظ المنيا أن إقامة هذا المعرض تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة الأثاث المحلي، وتشجيع التبادل التجاري بين المحافظات، ودعم المواطنين، خاصةً المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لنجاح المعرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وتفقد كدواني أجنحة المعرض المُقام بمشاركة 32 عارضا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي الحديث والمتنوع بين غرف نوم رئيسية، وسفرة، وصالون، وأنتريهات، حيث يقدم منتجات متنوعة تلبي جميع الأذواق بأسعار تنافسية، بما يعزز حركة البيع والشراء ويدعم الصناعات المحلية، وذلك بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30% طوال فترة المعرض، مقدما الشكر لكل صاحب جهد وللتعاون المثمر مع الغرفة التجارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، ومحمد عبداللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأيمن رخا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط، ومسعد الرداد عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس شعبة الأثاث والمسئول عن تنظيم المبادرة.



