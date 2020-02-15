لبنان: انطلاق مسيرتين بعنوان «لا ثقة»في السلطة السياسية باتجاه بيروت

انطلقت مسيرتان من المحتجين بعد ظهر اليوم السبت، باتجاه ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت تحت عنوان " لا ثقة" بالسلطة السياسية.

وانطلقت المسيرة الأولى من الأشرفية بمواكبة أمنية، حيث رفع المشاركون شعارات "لا ثقة"، "لا شرعية" ولافتة كتب عليها "تسوياتكم أوصلتنا الى ما وصلنا إليه اليوم"، حاملين الأعلام اللبنانية. كما جاب المشاركون عدد من شوارع العاصمة قبل وصولهم إلى ساحة الشهداء.

وانطلقت المسيرة الثانية من أمام مصرف لبنان باتجاه ساحة الشهداء بمواكبة أمنية حاملين الأعلام اللبنانية.

وأكد المشاركون في المسيرتين بقاءهم في الشوارع حتى تحقيق المطالب، وحذروا الحكومة من دفع سندات اليوروبوند، وطالبوا باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين.

كما أعلنوا أنهم لن يعطوا ثقتهم لحكومة حسان دياب، وطالبوا اللبنانيين بالنزول إلى الشارع.

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت في لبنان في 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وتشكلت حكومة جديدة في 21 كانون ثان/يناير المنصرم برئاسة حسان دياب بعد استقالة حكومة الحريري على وقع الاحتجاجات الشعبية بعد 13 يوم على انطلاق الاحتجاجات.