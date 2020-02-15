الصين: شفاء أكثر من 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا

أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، شفاء أكثر من 8 آلاف مصاب بفيروس كورونا، حتى الآن.

وقال حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح السبت، إن بلاده لديها ثقة كبيرة في القضاء على فيروس كورونا قريبًا.

وأضاف أن بعض الدول تبالغ في رد فعلها على انتشار فيروس كورونا من خلال فرض حظر السفر على الصينيين والبضائع الصينية.

وتشهد الصين منذ مطلع العام الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 1500 شخص، وإصابة الآلاف به.

كما أعلن عدد كبير من دول العالم، خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل، القادم من الصين.