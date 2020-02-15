الهند تسعى لإجلاء رعاياها من سفينة سياحية تخضع لحجر صحي في اليابان

قالت سفارة الهند في اليابان إنها تبذل جهودا لإجلاء جميع الهنود الموجودين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المفروض على السفينة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت، أن السفارة الهندية في طوكيو على تواصل مع السلطات اليابانية والشركة التي تدير السفينة السياحية، كما إنها على اتصال بالرعايا الهنود على متن السفينة.

ويوجد إجمالي 138 هنديا (هم 6 ركاب و132 من أفراد الطاقم)، من أصل 3 آلاف و711 شخصا على متن السفينة التي خضعت لحجر صحي بعدما تبين إصابة راكب /80 عاما/ من هونج كونج بالفيروس كان قد أبحر على السفينة ذاتها في يناير الماضي من مدينة "ووهان" الصينية.

وأكدت السلطات اليابانية إصابة 219 شخصا على متن السفينة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 3 هنود.