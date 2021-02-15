انتحار طبيب من أعلى كوبري طلخا بالمنصورة

لقى طبيب شاب بالدقهلية مصرعه غرقا بعدما ألقى بنفسه من أعلى كوبرى طلخا بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وأكد شهود عيان أنه ألقى بوكيه ورد كان بحوزته قبل انتحاره مباشرة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ من شرطة النجدة بإلقاء شاب بنفسه من أعلى كوبرى طلخا في مياه النيل، بعدما القى بوكيه ورد فى المياه.

وبالفحص تبين أن الشخص يدعى «أحمد. م. ر»، 30 سنة،طبيب رمد مقيم بمستشفى كفر صقر المركزى، ومقيم قرية التمد الحجر، التابعة لمركز السنبلاوين.

تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة.