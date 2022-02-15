لافروف يعرب عن أمله في إيجاد أرضية مشتركة مع رئيس الأمن والتعاون الأوروبي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يأمل في إيجاد نقاط تلاق وأرضية مشتركة لحل المشاكل القائمة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الثلاثاء.

وأضاف لافروف، في مستهل محادثاته اليوم مع زبيغنيو راو وزير خارجية بولندا التي تترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: «في السنوات الماضية، تراكمت كمية كبيرة من المشاكل التي قوضت الأسس الرئيسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأهداف التي وضعها رؤساء الدول المؤسسة لهذه المنظمة، وبالذات لتكون منظمة للتعاون والحوار والتسوية والحلول الوسط».

وتابع لافروف القول: «يبدو لي أن هناك بذرة عقلانية في الأفكار التي قمتم بتقديمها عند تولي هذا المنصب، وفي الاعتبارات التي قدمتها روسيا مع بعض شركائها إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في السنوات الأخيرة، وأني لآمل أن نتمكن اليوم من العثور على نقاط التقاء لمساعدة الزملاء البولنديين في تحقيق نتائج إيجابية في منصب رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

وأمس الاثنين، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه، أن إقامة علاقات بناءة مع بولندا أمر مستحيل في ظل ظروف تصعيد وارسو للعداء ضد روسيا.

من جانبها، شددت الخارجية البولندية عدة مرات على أن راو يزور موسكو في المقام الأول بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.