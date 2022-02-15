 الفلبين: تطعيم أكثر من 50 ألف طفل ضد فيروس كورونا أمس - بوابة الشروق
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الفلبين: تطعيم أكثر من 50 ألف طفل ضد فيروس كورونا أمس

مانيلا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:27 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تطعيم 50 ألفا و294 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس، في أول يوم من الحملة القومية للتطعيم الخاصة بهذه الفئة العمرية.

وذكرت شبكة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية -الناطقة بالإنجليزية- اليوم الثلاثاء، أن 8 أطفال فقط أظهروا رد فعل سلبي تجاه اللقاح، فيما من المقرر أن تصل شحنة مؤلفة من 6 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" مخصصة لهذه الفئة العمرية خلال الشهر الجاري.

وحثت السلطات البالغين على التطعيم ضد فيروس كورونا لحماية الأطفال غير المؤهلين للحصول على اللقاح، لاسيما أن حالات الإصابة بين الأطفال دون سن الخامسة زادت بنسبة 37% الشهر الماضي مع انتشار متحور "أوميكرون"، مقابل 35% في سبتمبر بسبب متحور "دلتا".

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