يرى تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصة، أن تواجده مع الفريق خلال الفترة الحالية هو تحدي بالنسبة له، مؤكدأ أنه يعمل بفلسفته الخاصة.

وقال مصطفي، في تصريحات عبر قناة "المحور": "الوضع مختلف بالنسبة لمصر المقاصة هذا الموسم المقاصة كان يمتلك إمكانيات كبيرة عكس الوقت الحالي نعمل في ظروف صعبة".

وأضاف: "لدينا شخصية خاصة في الملعب، ونلعب بالإمكانيات المتاحة، والتعادل مع طلائع الجيش اليوم مرضي بالنسبة لي، حالتنا لم تكن جيدة والتحولات الهجومية لم تكن جيدة لذلك نتيجة التعادل مرضية".

وتابع: "مجلس الإدارة يعاني من مديونيات مالية ولكني أقبل بهذا الوضع رغم الإمكانيات الضعيفة وسعيد بتواجدي داخل مصر المقاصة وبالنسبة لي التواجد في المقاصة تحدي بالنسبة لي".

وأكمل: "شرف لي أن أكون خليفة إيهاب جلال، لا يوجد مدرب يشبه الآخر ولكن يمكنك التأثر بمدرب، ومن المهم أن يكون لديك أفكارًا خاصة مختلفة تُنفذها وإيهاب بمثابة أخي وهو مدرب كبير، أحاول أن أعمل بشخصيتي الخاصة وفلسفتي الخاصة، ولو قلدت جوارديولا لن تكون مثله".

وتعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش، سلبيًا في المباراة التي أقيمت الإثنين، ضمن منافسات الجولة 9 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.