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نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يؤذن لمولودة حديثة نجت والدتها من الزلزال الذي ضرب تركيا، الأسبوع الماضي.

وفي مقطع فيديو تم تداوله، يظهر أردوغان وهو يحمل طفلة حديثة الولادة بين يديه ويردد الآذان لها خلال زيارته للناجين في مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول.

ورافق أردوغان في زيارته، زوجته أمينة، ووالي إسطنبول علي يرلي كايا، حيث تابع الحالة الصحية للمصابين.

وقال إعلام محلي رسمي، إن الرئيس التركي أطلق اسم "عائشة بتول" على الطفلة.

وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الألوف جنوبي تركيا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية.