30 طالبا وطالبة بجامعة المنوفية يشاركون في الفوج الثاني لزيارة معالم الأقصر وأسوان

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب "إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات" بجامعة المنوفية، الفوج الثاني لزيارة معالم مدينتي الأقصر وأسوان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية، ضمن برنامج "أعرف بلدك" التي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للجامعات)، بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد جميل شاهين مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إن المشاركة في برنامج رحلات "أعرف بلدك" تهدف إلى زيادة الوعي الثقافي والتعارف لدى شباب الجامعة، وزيارة المعالم الأثرية والسياحية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتشجيع السياحة الداخلية بمصرنا الحبيبة.

وبدوره، أضاف محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعي والرحلات، أن فوج الجامعة المشارك يتكون من 30 طالبا وطالبة ومشرفا من جميع كليات الجامعة، خلال الفترة من 10 فبراير وحتى 17 فبراير الجاري.

ويتضمن البرنامج، زيارة معبد الكرنك والصوت والضوء، ومعبد الأقصر ومعابد البر الشرقي، وجزيرة الموز، وزيارة السد العالي، ومتحف النوبة، ومعبد فيلهة، وجزيرة النباتات والقرية النوبية بأسوان.