حبس سيدة 10 سنوات لتزوير بطاقة شقيقتها وسحبت بها 620 جنيهًا في قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، سيدة أربعينية، بالسجن المشدد 10سنوات غيابيا، وذلك لاتهامها بتزوير بطاقة شقيقتها الشخصية والاستيلاء علي مبلغ 620 جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صهيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا، ومحمد عمر عبد الجواد.

تعود أحداث القضية إلي شهر يوليو العام الماضي حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغا من مسؤولي أحد البنوك، بقيام مسئولة ائتمان بإحدى شركات مبادرة القروض، بتزوير بطاقة شقيقتها والاستيلاء على مبلغ 620 جنيه من حساب شقيقتها.

وكشفت التحريات أن المتهمة نهى م 45 سنة، وتعمل مسئولة ائتمان بشركة مبادرة قروض ومقيمة بمدينة قنا، بتزوير بطاقة رقم قومي باسم شقيقتها وتدعي دعاء، ثم قامت بالاستيلاء على مبلغ 620 جنيه من حسابها، كما حاولت عمل فيزا مشتريات إلا أن المسئولين بالبنك شكوا في أمرها فقاموا بإبلاغ الشرطة، وتم إحالة القضية إلي المحكمة التى عاقبتها بالسجن المشدد 10سنوات غيابيا.