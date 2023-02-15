الولايات المتحدة: الجمهورية نيكي هايلي تدخل السباق الرئاسي في مواجهة دونالد ترامب

وقالت الحاكمة السابقة (51 عاماً) في عام 2021 إنها لن تتحدى ترامب في البيت الأبيض. لكنها غيّرت موقفها في الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى الحاجة إلى "تغيير الأجيال".

ومن بين الجمهوريين الآخرين الذين يميلون إلى إطلاق حملاتهم الخاصة من أجل البيت الأبيض، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

وكانت هايلي قد انتقدت في وقت سابق سلوك ترامب حتى هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصاره وأثنائه.

وفي اليوم التالي لأعمال الشغب، قالت في خطاب إن "أفعاله منذ يوم الانتخابات سيحكم عليها التاريخ بقسوة".

وتظهر معظم استطلاعات الرأي المبكرة تقدم ترامب بفارق مريح في ساوث كارولينا التي فاز في انتخاباتها التمهيدية في طريقه إلى الرئاسة في عام 2016، وهو مؤشر على المعركة الشاقة التي ستخوضها السفيرة السابقة، حتى على أرض ودية.