رئيس الوزراء الياباني يعتزم زيارة كوريا الجنوبية في مارس المقبل

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يدرس رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، زيارة كوريا الجنوبية في 20 مارس المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، حسبما ذكر مسئولون حكوميون يابانيون أمس الأربعاء.

وقال المسئولون اليابانيون، إن الزيارة ستكون جزءا من الدبلوماسية المكوكية بين قادة اليابان وكوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف المسئولون أن كيشيدا ويون سيبحثان بشكل أساسي استمرار استفزازات كوريا الشمالية.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها كيشيدا لكوريا الجنوبية منذ مايو 2023.

وتحسنت العلاقات بين البلدين بشكل سريع منذ أن كشفت سول، في مارس 2023، عن خطة لتسوية المطالبات المرفوعة ضد الشركات اليابانية من قبل العمال الكوريين في فترة الحرب العالمية الثانية.

ويأمل كيشيدا في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تعزيز الزيارات المتبادلة.

وقال مسؤول حكومي ياباني إن بعض المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية يتوخون الحذر بشأن زيارة كيشيدا قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل المقبل.