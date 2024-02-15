إصابة جديدة في الزمالك تقلص خيارات جوميز!

تعرض محمد عبدالشافي الظهير الأيسر بنادي الزمالك لإصابة خلال تدريبات اليوم الخميس.

وجاءت إصابة عبدالشافي خلال المران الذي أقيم صباحا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي ضمن الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ولم يحدد الجهاز الطبي حجم الإصابة ومدى قدرة اللاعب على التعافي خلال الفترة المقبلة، لتزيد حيرة الجهاز الفني بشأن مركز الظهير الأيسر.

ويفتقد الزمالك جهود أحمد فتوح بسبب إصابته مع المنتخب الوطني خلال المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية مؤخرا، وحاول البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني تجهيز أكثر من لاعب من أجل تعويض النقص في هذا المركز من بينهم السنغالي إبراهيما نداي الذي يعتبر أبرز الخيارات في هذا المركز.