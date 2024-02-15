وزير الدفاع الألماني: التقارير حول قدرات نووية روسية محتملة بالفضاء جديدة للغاية بالنسبة لي

لا تتوافر لدى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس معلومات تفيد بأن روسيا قد ترغب في نشر أسلحة نووية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء.



وقال بيستوريوس، اليوم الخميس، على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل: "وفقا لمعرفتي، هذه التقارير جديدة جدا جدا، على الأقل، بالنسبة لي"، وأشار إلى أنه سوف يتم التحدث بشأنها مع الحلفاء.



وحذر الوزير الألماني من إعطاء إجابات متسرعة، وقال: "علينا موازنة الأمر. يتعين علينا تنقيح المسائل الفنية ورؤية ما يتم استخلاصه منها".



وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن وكالات الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات حول القدرات النووية الروسية في الفضاء.



ونقلت وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست ومحطتا إيه.بي.سي وفوكس نيوز، تقارير حول محاولة روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء "يمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي والدولي".