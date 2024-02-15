الأمن يكشف حقيقة اعتداء شرطي على سيدة في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء سيدة بقيام أحد رجال الشرطة بالتعدى عليها بالضرب أثناء تواجدها بأحد أقسام الشرطة بدمياط لتحرير محضر بغياب كريمتها عن المنزل.

بالفحص تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11 الجارى تقدمت المذكورة (مقيمة بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية) ببلاغ لقسم شرطة ثان دمياط بإدعاء ترك كريمتها (طالبة – 15 عام) لمنزلها وإقامتها طرف (طالب - مقيم بدائرة القسم) تعرفت عليه عن طريق موقع "فيس بوك" منذ تاريخ 2/2، وإتهامها للأخير بتحريض المتغيبة على ذلك، وأنها لم تتقدم ببلاغ بشأن غيابها.

تم استهداف منزل المشكو فى حقه وضبطه، وبرفقته المتغيبة المذكورة التى أقرت تركها سكن والدتها على إثر سوء معاملتها لها وإعتيادها التعدى عليها بالضرب، وتوجهها طرف المشكو فى حقه وأسرته بإرادتها ولم يصيبها ضرر.

حاولت المذكورة إستلام كريمتها من القسم دون تحرير محضر بالواقعة لوجود خلافات بينها وبين طليقها "والد المتغيبة" وتم رفض مطلبها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه وتسليم المتغيبة إلى والدتها.