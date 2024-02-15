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تراجع معدل التضخم في التشيك إلى أدنى مستوى منذ 34 شهرا خلال يناير الماضي

التشيك
التشيك
د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 3:45 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 3:45 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم الخميس، أن معدل التضخم تراجع بنسبة أكبر من المتوقع خلال يناير الماضي لأدنى مستوى منذ نحو 3 أعوام، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض تكاليف الخدمات والتراجع المستمر في أسعار المنتجات الغذائية.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3ر2% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، هي نسبة أقل بكثير من 6.9% التي تم تسجيلها خلال ديسمبر الماضي.

ومن ناحية أخرى، كان الاقتصاديون يتوقعون أن يتراجع التضخم إلى 2.9%.

وقال المكتب، إن هذا أضعف معدل تضخم يتم تسجيله منذ مارس 2021.

وتراجع نمو الأسعار السنوي للخدمات إلى 3.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ16.8% خلال ديسمبر الماضي.

وتراجعت أسعار المنتجات الأغذية والمشروبات غير الكحولية بصورة أكبر بلغت 3.9% مقارنة بـ0.3%.

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