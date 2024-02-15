تراجع معدل التضخم في التشيك إلى أدنى مستوى منذ 34 شهرا خلال يناير الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم الخميس، أن معدل التضخم تراجع بنسبة أكبر من المتوقع خلال يناير الماضي لأدنى مستوى منذ نحو 3 أعوام، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض تكاليف الخدمات والتراجع المستمر في أسعار المنتجات الغذائية.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3ر2% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، هي نسبة أقل بكثير من 6.9% التي تم تسجيلها خلال ديسمبر الماضي.

ومن ناحية أخرى، كان الاقتصاديون يتوقعون أن يتراجع التضخم إلى 2.9%.

وقال المكتب، إن هذا أضعف معدل تضخم يتم تسجيله منذ مارس 2021.

وتراجع نمو الأسعار السنوي للخدمات إلى 3.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ16.8% خلال ديسمبر الماضي.

وتراجعت أسعار المنتجات الأغذية والمشروبات غير الكحولية بصورة أكبر بلغت 3.9% مقارنة بـ0.3%.