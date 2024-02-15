ارتفعت البورصة المصرية اليوم الخميس بصورة محدودة، لكنها واصلت التحرك نحو مستوى 29000 ألف نقطة.



وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.2%، ووصل إلى مستوى 28926.2 نقطة.



وجاءت مكاسب المؤشر الرئيسي المحدودة بفضل ارتفاع أسهم قليلة في مكوناته، على رأسها سهمي طلعت مصطفى ومجموعة إي إف جي المالية، حيث صعد الأول بنحو 2%، والثاني بما يزيد قليلا عن 1%، وهو ما دفع إلى توازن تحركات المؤشر الثلاثيني، بعد انخفاض سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي فيه بنسبة تزيد عن 1%.



وتوقع محللون أن تواصل البورصة صعودها لتسجل مستوى 29000، ثم مستوى 29500 نقطة، بعدما تجاوزت مستوى 28500 نقطة.