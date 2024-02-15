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15 فبراير 2024.. مكاسب محدودة للبورصة


نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 3:10 م
ارتفعت البورصة المصرية اليوم الخميس بصورة محدودة، لكنها واصلت التحرك نحو مستوى 29000 ألف نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.2%، ووصل إلى مستوى 28926.2 نقطة.

وجاءت مكاسب المؤشر الرئيسي المحدودة بفضل ارتفاع أسهم قليلة في مكوناته، على رأسها سهمي طلعت مصطفى ومجموعة إي إف جي المالية، حيث صعد الأول بنحو 2%، والثاني بما يزيد قليلا عن 1%، وهو ما دفع إلى توازن تحركات المؤشر الثلاثيني، بعد انخفاض سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي فيه بنسبة تزيد عن 1%.

وتوقع محللون أن تواصل البورصة صعودها لتسجل مستوى 29000، ثم مستوى 29500 نقطة، بعدما تجاوزت مستوى 28500 نقطة.

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