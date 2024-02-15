ربيعة: نمتلك الخبرات اللازمة للفوز أمام شباب بلوزداد

يرى رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ربيعة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نخوض مباراة الغد وهدفنا الفوز والعودة بالثلاث نقاط، مؤكدا أن الفريق يسعى للفوز في كل مباراة والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام بلوزداد».

وشدد لاعب الأهلي: «لا نفكر في عامل الأرض والجماهير، ونمتلك الخبرات في منافسات سابقة، ولا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة قبل مواجهة فريق بلوزداد، مضيفاً ان الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير».