تراجع أسعار النفط بعد إعلان ارتفاع كبير في مخزون الخام الأمريكي

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات اليوم الأربعاء إلى أقل من 78 دولارا للبرميل، بعد إعلان الولايات المتحدة زيادة مخزون النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 12 مليون برميل، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ نوفمبر الماضي.

وفي حين جاءت الزيادة الكبيرة في مخزون النفط الأمريكي كمفاجأة للمستثمرين، فإن تراجع مخزون البنزين وزيادة الطلب على وقود الطائرات قلص التراجع في سعر الخام.

وارتفع الطلب على وقود الطائرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا التي وجهت ضربة شديدة لصناعة الطيران العالمية منذ أوائل 2020.

وأدت الإشارات المتضاربة لسوق النفط إلى حصر حركة سعر الخام في حدود 10 دولارات للبرميل خلال الأسبوع الحالي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة مع تراجع مخزونات الديزل والبنزين، خلال الأسبوع الماضي

وذكرت الإدارة، أن المخزون ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 9 فبراير الحالي بمقدار 12.1 مليون برميل، إلى 439.5 مليون برميل مقابل 427.4 مليون برميل في الأسبوع السابق.

كما ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 750 ألف برميل إلى 359.8 مليون برميل.

في الوقت نفسه ارتفع مخزون النفط في مجمع مستودعات كوشينج الرئيسي في ولاية أوكالاهوما بمقدار 710 آلاف برميل إلى 28.8 مليون برميل.

في المقابل تراجع مخزون البنزين بمقدار 3.66 مليون برميل إلى 247.3 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.92 مليون برميل إلى 125 مليون برميل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 77.44 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.4% إلى 82.39 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.