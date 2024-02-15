أستراليا وكندا ونيوزيلندا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وقال رؤساء وزراء الدول الثلاث، في بيان مشترك صدر ردا على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح: "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح. أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة "رويترز": "هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وقال الزعماء أيضا إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، يلزم إسرائيل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة.

وأضاف البيان أن "حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية وضرورة بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 28576 مواطنا، وإصابة أكثر من 68291 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض.