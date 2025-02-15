 مسئول بالزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز وجميع أنواع الخضر والفاكهة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول بالزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز وجميع أنواع الخضر والفاكهة


نشر في: السبت 15 فبراير 2025 - 11:01 م | آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2025 - 11:01 م

قال علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن هذا القطاع يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الصادرات الزراعية 25% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأوضح أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز وجميع أنواع الخضر والفاكهة، ما يعكس نجاح السياسات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن الوزارة تضع التكنولوجيا الزراعية في مقدمة أولوياتها، حيث يتم العمل على تجهيز الأراضي بأساليب حديثة تساعد في ترشيد مياه الري بنسبة 15%.

ولفت إلى استخدام نظم الري الحديثة لزيادة كفاءة الموارد المائية، كما يتم استنباط أصناف زراعية جديدة أكثر إنتاجية وتحملًا للظروف المناخية المختلفة.

وفيما يخص زراعة القصب، كشف عبد المحسن عن مشروع زراعة القصب بالشتلات، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام مياه الري، ما يساهم في دعم صناعة السكر وتحقيق الاستدامة الزراعية.

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