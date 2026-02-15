ستارمر يصر على قيادة حزب العمال في انتخابات بريطانيا المقبلة

أصر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، لكنه اعترف بأن تعيين بيتر ماندلسون سفيراً في واشنطن كان "خطأ".

وقد اهتزت سلطة رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة بسبب الجدل المحيط بتعيينات ماندلسون وماثيو دويل رغم ارتباطهما بمرتكبي جرائم جنسية، وثلاث حالات مغادرة من داونينج ستريت، ودعوة من زعيم حزب العمال الإسكتلندي له بالاستقالة، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وفي حديثه لصحيفة ذا صن الشعبية اليوم الأحد في مؤتمر ميونيخ للأمن، خرج ستارمر معارضا للاقتراحات التي تطالبه بالاستقالة والتقارير التي تتحدث عن مؤامرات داخل حزب العمال للإطاحة به.

وقال لصحيفة ذا صن: "لقد فزت بقيادة حزب العمال عندما قال الناس إنني لن أتمكن من ذلك. وغيرت حزب العمال عندما قال الناس إنني لا أستطيع. وفزت بالانتخابات عندما قال الناس إننا لن نتمكن من ذلك".

وأضاف: "والآن أنوي تغيير البلاد - مهما قال الآخرون".

ثم أصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال "بكل تأكيد" في الانتخابات المقبلة.

وفي موضع آخر من المقابلة، سئل رئيس الوزراء عما إذا كان تعيين ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة هو أكبر خطأ ارتكبه منذ توليه منصبه.

فأجاب: "لن أقوم بإدراج الأخطاء حسب ترتيب الأهمية". وأضاف: "لقد كان خطأ".

وبالحديث في المؤتمر، كان ستارمر قد أصر في وقت سابق على أنه "أنهى الأسبوع بشكل أقوى بكثير" مما بدأه بعد فترة من الاضطراب السياسي.

وكان زعيم حزب العمال الإسكتلندي أنس سروار قد قال يوم الاثنين إن رئيس الوزراء يجب أن يستقيل في أعقاب الفضيحة المتعلقة بتعيين ماندلسون سفيرا لبريطانيا في واشنطن رغم صلاته بـ جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية مع أطفال.

لكن محاولة الإطاحة بستارمر فشلت، حيث دعم أعضاء الحكومة رئيس الوزراء علنا في الساعات التي تلت بيان سروار.