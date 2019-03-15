البرلمان الصيني يصوت على قانون الاستثمار الأجنبي الجديد

ينهي البرلمان الصيني، اليوم الجمعة، جلسته السنوية بالتصويت على تقرير عمل رئيس الوزراء وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد.

ومن المتوقع أن يوافق المندوبون البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف شخص يشكلون البرلمان على المقترحات بهامش كبير، حيث لم يسبق للبرلمان أن صوت برفض مقترح طُرح عليه.

وكان أبرز ما طرح على جلسة البرلمان لهذا العام، هو قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي يهدف إلى تهدئة الانتقادات الدولية للممارسات التجارية للصين ومعاملة الشركات الأجنبية.

وينص مشروع القانون على أن تتكفل الحكومة الصينية بحماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب وتضمن للشركات الأجنبية والمحلية القدرة على المنافسة على قدم المساواة.

وتقول كاتيا درينهاوزن، من معهد "تشينا إنستيتيوت مريكس" في برلين إن "القانون يعد بمثابة إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وكذلك أوروبا بأن بكين تتخذ خطوات إضافية نحو السوق المفتوحة".

وتتهم الولايات المتحدة الصين بإجبار الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إليها، وغيرها من الممارسات غير العادلة التي تشكل جوهر حرب تجارية مستمرة منذ أشهر بين البلدين.

كما يخطط البرلمان الصيني أيضا للتصويت على تقرير العمل السنوي لرئيس الوزراء لي كه تشيانج ، والذي يحدد ، من بين أشياء أخرى ، هدفا للنمو الاقتصادي يتراوح بين 6 إلى 5ر6 % في عام 2019 ، وهو أدنى معدل للصين في ثلاثة عقود تقريبا.