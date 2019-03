يستعد رواد فضاء المركبة Soyuz MS-12، إلى خوض رحلة جديدة في محطة الفضاء الدولي.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على حسابها الرسمي تويتر، أمس أول الأربعاء، أنه سيتم إطلاق المركبة التي تضم رواد الفضاء نيك هاج، كريستينا كوتش، وأليكسى أوفشينين، من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، في تمام الساعة 3:14 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمكريكية، من محطة بايكونور فى كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تستغرق 6 ساعات.

وشاركت ناسا، اليوم، صور نشرها أحد الرواد الثلاثة، منذ قليل، خلال طريقهم إلى مجمع الإطلاق في بايكونور، كتب عليها "في طريقنا مجمع الإنطلاق الآن أصبح حلكم المهندس حقيقة، المحطة القادمة محطة الفضاء".

On our way to the launch complex at Baikonur Cosmodrome. Lift off on #PiDay...an engineer’s dream come true. Next stop, @Space_Station! pic.twitter.com/B1O7SYgbeU