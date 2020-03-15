العدل: نسقنا مع الجهات القضائية لتعليق العمل بالمحاكم لمواجهة كورونا

أصدرت وزارة العدل بيانا بشأن اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات القضائية، بهدف تأجيل الدعاوي بالمحاكم لمدة أسبوعين.

وأوضح البيان أن المستشار عمر مروان وزير العدل، نسق مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والنائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال الأسبوع الحالي والمقبل، دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

ومن جهته، قرر رئيس محكمة النقض، المستشار عبد الله عصر، منذ قليل، تأجيل جميع جلسات محكمة النقض الجنائية والمدنية بدءا من غدا الاثنين وحتى 30 مارس المقبل، على أن يستمر العمل فى المحكمة فيما عدا ذلك؛ فى إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قرر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، منذ قليل أيضًا، تعليق العمل بجميع محاكم المجلس لمدة أسبوعين.