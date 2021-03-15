قيادية بمستقبل وطن: الرئيس حريص على تحسين مستوى المعيشة

أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، معتبرة أنها خطوة هامة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والتي تشهدها مصر والعالم كنتيجة لجائحة كورونا.

وأضافت نوار، في بيان اليوم، أن هذا القرار سوف يسهم فى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمساهمة في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عليهم من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت أن زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، هو دعم حقيقي لمحدودي الدخل لملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والوقوف بجوارهم ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.