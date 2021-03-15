الهند تعتزم بيع حصة من أسهم تاتا كوميونيكشنز

أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها بيع ما يصل إلى 5ر28 مليون سهم من أسهم شركة الاتصالات تاتا كوميونيكشنز ليمتد بما يعادل نحو 10% من أسهم الشركة من خلال العرض للبيع يومي 16 و17 مارس الحالي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العرض يتضمن أيضا خيار بيع 5ر17 مليون سهم إضافية بحسب الأوراق التي قدمتها الحكومة إلى هيئة سوق المال الهندية.



وحددت الحكومة سعر البيع بـ 1161 روبية للسهم.



ويمكن للمؤسسات الاستثمارية تقديم طلبات الشراء يوم 16 مارس في حين يمكن للأفراد طلب الشراء في اليوم التالي.



كانت الحكومة الهندية قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها بيع كامل حصتها في تاتا كوميونيكشنز البالغة 12ر26% من خلال بيع 1ر16% من الأسهم في الطرح العام للبيع، في حين ستبيع 10% من الأسهم إلى شركة باناتون في إنفست التابعة لمجموعة تاتا صنز.