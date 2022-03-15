كييف: مقتل 3 صحفيين منذ بدء الحرب في أوكرانيا

قالت أمينة المظالم الأوكرانية لحقوق الإنسان لودميلا دينيسوفا، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة صحفيين على الأقل لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 30 آخرين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وكتبت دينيسوفا، عبر تطبيق تليجرام للرسائل، أنه بالإضافة إلى الصحفي الأمريكي برينت رينو لقي صحفيان أوكرانيان حتفهما على أيدي القوات الروسية.



وقتل فيكتور دودار قرب مدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، ولقي المصور إيفجيني ساكون حتفه في هجوم صاروخي في كييف.



وكتبت دينيسوفا: "إن المحتلين الروس يقاتلون ضد التغطية الموضوعية لجرائم الحرب التي يرتكبونها في أوكرانيا، إنهم يقتلون الصحفيين ويطلقون النار عليهم".