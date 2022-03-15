 كييف: مقتل 3 صحفيين منذ بدء الحرب في أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 مارس 2022 6:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

كييف: مقتل 3 صحفيين منذ بدء الحرب في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 5:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 5:35 م
قالت أمينة المظالم الأوكرانية لحقوق الإنسان لودميلا دينيسوفا، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة صحفيين على الأقل لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 30 آخرين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتبت دينيسوفا، عبر تطبيق تليجرام للرسائل، أنه بالإضافة إلى الصحفي الأمريكي برينت رينو لقي صحفيان أوكرانيان حتفهما على أيدي القوات الروسية.

وقتل فيكتور دودار قرب مدينة ميكولايف جنوبي أوكرانيا، ولقي المصور إيفجيني ساكون حتفه في هجوم صاروخي في كييف.

وكتبت دينيسوفا: "إن المحتلين الروس يقاتلون ضد التغطية الموضوعية لجرائم الحرب التي يرتكبونها في أوكرانيا، إنهم يقتلون الصحفيين ويطلقون النار عليهم".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك