يفتتح المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة السادسة من المهرجان بمحافظة الأقصر بمشاركة عربية وأجنبية،تحت رعاية وزارة الثقافة .

وقال الناقد المسرحي هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان،لوكالة أنباء الشرق الأوسط،أن مراسم حفل افتتاح الدورة السادسة تتضمن استعراض فني بعنوان"حلم وعاش"،وهو عرض يتناول أحلام الشباب وعشقهم للمسرح،والدور الذي قام به المهرجان خلال السنوات الماضية في محافظات الصعيد،تأليف وألحان محمد مصطفى وغناء دعاء رجب وبسنت مجدي وبمشاركة فرقة الفنون الشعبية بالأقصر،ومن إخراج محمد مرسي.

وأضاف الهواري،يعقب حفل الافتتاح مباشرة انطلاق أولى عروض المسابقة الرسمية بعرض"حسن ونعيمة "لفرقة الكرنك المسرحية الحرة،وتدور أحداثه بعد مقتل حسن وذبحة أمام حبيبته نعيمة،والتى أخذت على نفسها عدم سكوتها على ما حدث أمامها وأصرت على الثأر من أبوها وأمها من خلال ذكر ماحدث يوميا في شبه محاكمه يوميه إلى أن ينامو من شدة التعب ليعيدو ذلك مرة اخرى عند الصحيان،العرض بطولة آيه البتيتى،دينا محمد،خلود جابر،أحمد عبد الجواد،كريم العبد،محمود الصغير،محمد سمير،محمد عرمان،مدير الفرقة مصطفى عماد الدين،إخراج عماد عبد العاطي.

كما يتضمن برنامج الفعاليات أيضا عروض فرقة"الأراجوز"التابعة لصندوق التنمية الثقافية،إلى جانب عروض العرائس،بالإضافة إلى تقديم عروض مسرح الشارع لأول مرة،ومن بينها العرض الجزائري"الجار"، والعرض الليبي"عجاف + 200"، والعرض السوري المصري"مثقال"،وعرض الحكي المصري "غيط البنات".

الدورة السادسة من المهرجان تقام بمحافظة الأقصر حتى 20 مارس الجاري،برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري،ورعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير وجامعة الأقصر وهيئة تنشيط السياحة.