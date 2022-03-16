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قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة ستقوم بتوزيع مليون كرتونة تحوي سلعًا غذائية على المواطنين، بها زيت وسكر وسمن وفول وعدس وسكر وأرز وتمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من الموجة الأولى من التوزيع بواقع 34 ألف كرتونة في 5 محافظات.

وأضاف أن مؤسسة حياة كريمة انضمت لتحالف يضم 24 جمعية، لافتا إلى أن التحالف سيقوم بتوزيع كراتين للمواطنين بخلاف المليون كرتونة الخاصة بالمؤسسة.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تغطية كل محافظات الجمهورية وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين.

واختتم طاهر أنه سيتم توزيع 60 ألف كرتونية يوميا وحتى بداية شهر رمضان الكريم.



