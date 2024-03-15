مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث المنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة شمال المنيا.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، بتروسيكل، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة.



على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين وقوع الحادث أمام مركز العدوة باتجاه أسيوط بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.



وتسبب الحادث في مصرع كل من: علاء حسن ثابت، 50 سنة، فلاح مقيم مركز ملوي وسيد أحمد محمد، 49 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز ملوي.



بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد إبراهيم عبد العزيز، 40 سنة، خفير نظامي مقيم مركز ملوي وجميل صلاح ثابت، 35 سنة، سائق مقيم مركز ملوي وصبحي حسن ثابت، 42 سنة، عامل مقيم مركز ملوي وهاني عاطف حسن، 23 سنة، عامل مقيم مركز ملوي ومصطفي نصار عبد الرحمن، 32 سنة، عامل مقيم مركز ملوي وأحمد ناصر عبد الرحمن، 35 سنة، عامل مقيم مركز ملوي أرزاق عبد العاطي خليل، 45 سنة، ربة منزل مقيم مركز ملوي وحمادة حسن ثابت، 45 سنة، عامل، مقيم مركز ملوي مقيم مركز ملوي وعاطف حسن ثابت، 53 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز ملوي عمرو حسن ثابت، 50 سنة، فلاح، مقيم مركز ملوي.



انتقل علي الفور اللواء أحمد السايس رئيس المركز يرافقه مدير الإدارة الصحية، لزيارة المصابين بالمستشفى ومتابعة تلقيهم العلاج اللازم، ونقل تمنيات المحافظ بالشفاء العاجل، ونقل التعازي والمواساة لأسرة المتوفين.



تم نقل المصابين إلي مستشفي مغاغة المركزى، للعلاج، و الجثتين إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، تم التحفظ علي الميكروباص والتروسيكل، تحت تصرف النيابة العامة،.