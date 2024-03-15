الأحزاب الحاكمة في اليابان توافق على تصدير الطائرات المقاتلة

وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، اليوم الجمعة، على تصدير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة التي تطورها اليابان بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا، إلى دول ثالثة.

وتوصل قادة الأحزاب الحاكمة في اليابان إلى الاتفاق في إطار المناقشات حول صادرات المعدات الدفاعية المطورة دوليا إلى دول ثالثة، وتم الاتفاق على اقتصار هذه الصادرات على الجيل القادم من الطائرات المقاتلة في الوقت الحالي، حسبما أفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تراجع الحكومة اليابانية قريبا إرشاداتها بشأن تصدير المعدات الدفاعية، لكي تتمكن من تصدير الطائرات المقاتلة.

ومن أجل تهدئة مخاوف حزب "كوميتو" من خروج عملية تصدير المعدات الدفاعية عن نطاق السيطرة، ستقترح الحكومة اليابانية إجراءات صارمة تتطلب إصدار قرارات من مجلس الوزراء ليس لمراجعة الإرشادات فحسب، ولكن أيضا لتصدير معدات الدفاع فعليا.