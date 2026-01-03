ترامب: تزوير انتخابات فنزويلا الأخيرة كان أسوأ مما حدث في انتخاباتنا 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الانتخابات التي أوصلت نيكولاس مادورو إلى الحكم في فنزويلا كانت "مزورة ومهزلة"، مؤكدًا أن الشعب الفنزويلي "لا يكنّ له أي ولاء يُذكر"، واصفًا إياه بـ"الديكتاتور الذي حكم البلاد بقبضة قاسية".

وفي اتصال هاتفي مع شبكة "فوكس نيوز"، وعلى خلفية الضربة الأمريكية الأخيرة واعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته، اعتبر ترامب أن ما جرى في الانتخابات الفنزويلية "أسوأ بكثير" مما وصفه بالتلاعب في الانتخابات الأمريكية عام 2020، مؤكدًا أن نتائج تلك الانتخابات "بدأت تتكشف قانونيًا".

وأوضح ترامب أن مرحلة ما بعد مادورو "لن تمثل مشكلة على مستوى الرئاسة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستسمح لفنزويلا بالاستفادة من ثروتها النفطية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن "لن تخاطر" بترك الوضع ينفلت بعد ما وصفه بـ"الإنجاز الهائل" الذي تحقق خلال العملية الأخيرة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك القدرة على تكرار العملية العسكرية "في أي وقت"، قائلًا إن "لا أحد يمتلك القدرات العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة".

وفي حديثه عن العملية، أشاد ترامب بالقوات الخاصة التي نفذتها، واصفًا إياها بأنها "الأكثر تدريبًا وموهبة وتجهيزًا في العالم"، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بدقة شديدة بعد تدريبات تحاكي الموقع المستهدف بالكامل.

وأشار ترامب إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا، سيشارك فيه وزير الدفاع بيت هيغسيث ومسؤولون آخرون، موضحًا أن بعض تفاصيل العملية ستظل غير معلنة لأسباب أمنية.

وحذر ترامب من "النموذج الفنزويلي"، معتبرًا أن الولايات المتحدة كانت ستتحول إلى "دولة فاشلة" لو فاز الديمقراطيون في الانتخابات.