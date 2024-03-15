قالت الفنانة نجلاء فهمي، إن ممثلي جيلها كانت تحكمهم الموهبة، معتبرة أن معظم الفنانين على الساحة حاليًّا ليست لديهم موهبة.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أنَّ عنصر الجمال الطبيعي كان عاملًا فارقًا مع الفنانات في جيلها على عكس الجيل الحالي.

وفيما أشارت إلى أنّها لم تُجرِ أي عملية تجميل، فقد أكّدت أن جيلها كان يملك الحضور والقبول وهو ما كان يساهم في تعميق الموهبة الفنية بشكل كبير.

واعتبرت أن الجيل الحالي أيضًا تحكمه العلاقات في تسيير الأعمال الفنية واختيار الأدوار المشاركة في الأعمال.

