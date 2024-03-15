ليفربول يواجه أتالانتا في ربع نهائي الدوري الأوروبي

أقيمت اليوم، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون بسويسرا، مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبداية من هذا الدور لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة، ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية حيث يلتقي إيه سي ميلان الإيطالي مع مواطنه روما، وليفربول الإنجليزي أمام أتالانتا الإيطالي، وباير ليفركوزن ضد وست هام، وأخيرًا بنفيكا أمام مارسيليا.

وتقام مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي على أرض الفريق الأول في القرعة، فيما تقام مباراة الإياب على أرض الملعب.

وجاءت نتائج القرعة على نحو التالي:-

ميلان ضد روما

ليفربول ضد أتالانتا

باير ليفركوزن ضد وست هام

بنفيكا ضد مارسيليا

وفي الدور نصف النهائي يلتقي الفائز من مباراة بنفيكا ضد مارسيليا أمام الفائز من مباراة ليفربول وأتالانتا، فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين الفائز من مباراة ميلان ضد روما أمام الفائز من مباراة باير ليفركوزن ضد وست هام.

وفي المباراة النهائية سيكون الفائز من نصف النهائي الأول هو صاحب الأرض، وسيكون الفائز من نصف النهائي الثاني هو الفريق الضيف.

وتقام مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي يوم 11 أبريل المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 18 من الشهر ذاته، بينما تقام مباريات الذهاب للدور نصف النهائي يوم 2 مايو والإياب يوم 9 مايو.

ويقام النهائي يوم 22 مايو في مدينة دبلن الأيرلندية، على ملعب دوبلين أرينا.