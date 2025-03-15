عمرو سلامة يعتذر بعد تصريحات «غير لائقة» عن رموز فنية



اعتذر المخرج عمرو سلامة لجمهور ومحبي الفنانين الذين ذكرهم في حلقة برنامج "ليك لوك"، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وقال سلامة في اعتذاره: "أتقدم بخالص اعتذاري لكل من شعر بالإساءة بسبب آرائي التي أدليت بها بطريقة مبالغ فيها وغير لائقة، مما قد يكون قد مسّ تاريخهم الفني الكبير والمهم". وأوضح أن مكانة هؤلاء الفنانين، وعلى رأسهم إسماعيل ياسين، لا يمكن المساس بها وأن مقارنة آرائه بهم كانت "في غير محلها تمامًا".



وأضاف: "هم أصحاب تاريخ فني عظيم أثر في ملايين البشر لعقود، ومقارنة بيني وبينهم لا معنى لها، مثل مقارنة نملة بأسد".



وأكد سلامة أنه ارتكب خطأً في تصريحاته، معترفًا بأن عفويته أحيانًا تصل إلى حد التهور، موضحًا أنه لم يدرك أهمية أن يكون ما يُقال في منصات عامة محسوبًا بدقة، بعكس الحديث في جلسات خاصة.



واختتم المخرج اعتذاره بتعهده أن يكون أكثر حرصًا في المستقبل وأن يلتزم بالمسؤولية فيما يصرح به في العلن.



وأطلق "سلامة"، مصطلح overrated أو مبالغ فيه على كل من المخرج صلاح أبو سيف، مؤسس المدرسة الواقعية بالسينما المصرية، وفيلم المومياء، الذي نال الكثير من الجوائز الدولية واحتفلت به مهرجانات عالمية، والذي يعد من أفضل 100 فيلم مصري.



كما وصف الفنان الراحل إسماعيل ياسين، بأنه أسوأ ممثل في تاريخ السينما المصرية، وقال إنه يلوم نفسه حاليا على أنه كان يحبه وهو في مرحلة الطفولة، مشيرا إلى أن فؤاد المهندس أفضل منه بمراحل.



وتوقع عمرو سلامة وعمر متولي، أن تثير هذه التصريحات حملة غضب واسعة عليهما، لكنه استطرد أن هذا رأيه وله أسبابه الخاصة.