الأردن يؤكد على قوة العلاقات مع العراق

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأحد في العاصمة عمان، وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، على متانة العلاقات الأخوية التي تربط الأردن والعراق.

كما شدد العاهل الأردني على الحرص على تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وأهمية البناء على مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، وبما يسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، حيث شدد ملك الأردن على وقوف بلاده إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار.