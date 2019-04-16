المفوضية الأوروبية: مشهد حريق نوتردام حزين ومرعب

أبدى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بالغ حزنه على المصاب الجلل الذي أصاب فرنسا إثر التهام النيران لكاتدرائية نوتردام التاريخية.

وقال في بيان مساء اليوم الاثنين، إن المبنى التاريخي هو ملك للبشرية جمعاء، ومشهد احتراقه كان حزينًا ومرعبًا.

وأكد أن المفوضية الأوروبية تشاطر الأمة الفرنسية في حزنها على انهيار البرج التاريخي.

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا.

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.