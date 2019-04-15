مخاوف من انهيار قبة كاتدرائية نوتردام بعد انهيار برجها المدبب الصغير بسبب الحريق

انهار البرج المدبب الصغير لكاتدرائية نوتردام الفرنسية جراء الحريق الذي اندلع مساء اليوم الاثنين، في هذا المعلم التاريخي الشهير.

وأكد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن البرج الذي انهار هو برج صغير وسط سطح الكاتدرائية.

وانبعث دخان أسود من البرجين الكبيرين للكاتدرائية وفقا لمراسل الألمانية.

ودفعت الرياح ألسنة النيران ناحية الغرب.

وقال المتحدث باسم الكاتدرائية، أندريه فينو، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية AFP ، إن النيران نشبت في جميع سطح الكاتدرائية، معبرا عن أمله في إنقاذ قبة الكاتدرائية.

هرعت أعداد كبيرة من رجال الإطفاء والشرطة للكاتدرائية.

وألغى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطابه بسبب الحريق. وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي بخطابه للأمة بشأن احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت قبل بضعة أشهر.

يشار إلى أن الكاتدرائية من أشهر المعالم السياحية في باريس، ويقصدها ملايين الناس سنويا.

تقع الكاتدرائية في قلب باريس، ويمتد تاريخها حتى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي.

استغرق إنشاء الكاتدرائية نحو 200 عام، وهي ذات أبعاد هائلة حيث يبلغ طولها 127 مترا، وعرضها 40 مترا، ويصل ارتفاعها إلى نحو 33 مترا.

تحدثت آن هيدالجو، عمدة باريس، على حسابها في موقع تويتر، عن "حريق مخيف"، وقالت إن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران.

وظهرت صور للكاتدرائية تبين اشتعال النيران في سقالة على الكاتدرائية.

وتخضع الكاتدرائية للحراسة من قبل جنود، وذلك منذ الهجمات الإرهابية التي قام بها إسلاميون متطرفون قبل بضعة أعوام.