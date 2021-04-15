محافظ الدقهلية يزور المصابين في انهيار عقار بميت غمر

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، موقع المنزل المنهار بعزبة شومان التابعة لمدينة ميت غمر.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة؛ لمعاينة المنازل المحيطة وإعداد تقرير فني هندسي لتحديد الحالة الإنشائية لهذه المنازل والأسباب التي أدت إلى إنهيار المنزل.

وكلف المحافظ، رئيس مجلس ومدينة ميت غمر، بسرعة رفع الأنقاض الناتجة عن انهيار المنزل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والاحترازية؛ لعدم وقع خسائر في الأرواح والممتلكات لفتح الشوارع أمام المواطنين.

وتوجه المحافظ، إلى مستشفى ميت غمر العام لزيارة المصابين، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

‏

‏وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

‏

‏

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويضات مالية عاجلة للمتوفيين والمصابين وتوفير سكن بديل لعدد 5 أسر بمساكن الإيواء وتوفير السلع التموينية التي تكفي هذه الأسر لمدة 3 أشهر وإدارج كافة الأسر على برنامج تكافل وكرامة.

‏

وقرر المحافظ، صرف 15 ألف جنية لكل متوفي و3 آلاف جنيه لكل مصاب.

والجدير بالذكر أن المنزل قد انهار ونتج عنه 3 وفيات وإصابة طفلين، ويتكون المنزل من 5 طوابق بكل طابق أسرة واحدة، وعدد الأفراد 19 فردا، والمنزل مقام على حوائط، وليس على أعمدة خرسانية، وتم الإخلاء الفوري لكافة المنازل المحيطة، وفصل جميع المرافق وفرض كردون أمني حول الموقع.

ورافق المحافظ، اللواء عمرو فكري رئيس مدينة ميت غمر، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بميت غمر.