محمود محيي الدين: الاستثمار في العامل البشري من أهم الطرق نحو مستقبل أفضل

دعا اتحاد الصناعات، الدكتور محمود محي الدين مدير صندوق النقد الدولي لحضوره الاجتماع السنوي لتحالف الأعمال العالمي التي عقد أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



واستعرض محي الدين، العديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالتعافي من جائحة كورونا، والتي تناول فيها: التأثير العالمي للجائحة علي الاقتصاد والأنظمة المالية، وكيفية التعافي من الأزمة، بناء مستقبل أفضل، وأيضا خطوات التنمية التي يجب وضعها في الاعتبار للفترة القادمة.



وأكد محي الدين على أهمية الاستثمار في العامل البشري والبنية التحتية وأيضا الطرق المرنة للتعامل مع الأزمات لتحقيق مستقبل أفضل.



وأوضح المهندس طارق توفيق - وكيل اتحاد الصناعات المصرية - أهمية الشمول المجتمعي في التصدي لمثل هذه الأزمات، وضرورة التكاتف دوليا لوصول لقاح الكورونا إلى الجميع دون تمييز.



كما شدد على أهمية مناقشة موضوعات على رأسها السياسات التجارية وعودة الحركة والانتقال الدولي وكيفية تذليل العقبات للوصول إلى هذه الأهداف.



الجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية هو الاتحاد العربي والإفريقي الأول والوحيد في هذا التحالف، والذي يضم في عضويته اتحادات الصناعات في كل من امريكا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الهند، كوريا الجنوبية، كندا، الأرجنتين، البرازيل، أسبانيا، بريطانيا، وتركيا.