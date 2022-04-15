وزير الصحة الألماني يدعو لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة



دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في مستهل عطلة عيد القيامة.



وكتب الوزير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة بكورونا الذي لا يزال مرتفعا للغاية أدى إلى العديد من الوفيات قبل فترة وجيزة من فترة الاسترخاء الصيفي.



وأضاف: "أناشد الجميع أن يرتدوا الكمامات طواعية في الأماكن المغلقة. تضحية صغيرة. لا يجب أن نعرض أنفسنا أو الآخرين للخطر خاصة في عيد القيامة".



وعلى الرغم من إلغاء إلزام ارتداء الكمامات، كشف استطلاع للرأي أن غالبية السكان في ألمانيا لا يزالون يستخدمونها في الأماكن العامة المغلقة.



وأظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 58% من الألمان يرتدون الكمامات في المتاجر للوقاية من كورونا، بينما ذكر 19% آخرون أنهم تخلوا عن ارتدائها، وأشار 23% آخرون إلى أنهم يرتدونها من حين لآخر.



وفي 3 نيسان/أبريل الجاري تم إلغاء العديد من الإلزامات المتعلقة بالوقاية من جائحة كورونا بموجب قانون الحماية من العدوى المعدل. ولا يُسمح بفرض ارتداء الكمامات على مستوى ألمانيا تقريبا الآن إلا في المستشفيات ودور رعاية المسنين والعيادات والحافلات والطائرات والقطارات، ولا تُجرى اختبارات الكشف عن الفيروس الإلزامية إلا في المدارس، على سبيل المثال.