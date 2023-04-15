محسن رمضان: الفوز بالثنائية جاء في توقيت مثالي

قال محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام سبورتنج، استحق عليها التتويج باللقب عن جدارة.

وأوضح أن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على التتويج باللقب بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة الدوري، لإثبات جدارتهم بما حققوه من ألقاب خلال الفترة الماضية.

وشدد رمضان على أن الفوز بالثنائية جاء في توقيت مثالي، ليمنح الجميع دوافع كبيرة قبل المشاركة في بطولتي كأس السوبر الإفريقية وكأس الكؤوس خلال شهر مايو القادم.

وكان الفريق قد نجح في الفوز على الزمالك في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 27-25، ليحقق اللقب بعد الفوز على سبورتنج.