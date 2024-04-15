وكيل تعليم الغربية يتابع تنفيذ مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاثنين، تنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بمدرسة خلفاء الليثي الابتدائية التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية.

وتستهدف المبادرة، توقيع الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية، وفق بروتوكول التعاون بين محافظة الغربية والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما؛ لتنفيذ مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا للكشف على نظر 200 ألف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة؛ بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس مما له تأثير إيجابي على تحصيلهم وأدائهم الأكاديمي.

الجدير بالذكر أنه تم اليوم، بدء المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف 10044 تلميذا ممن يعانون من مشكلات بالنظر، وتستمر هذه المرحلة على مدار خمسة عشر يوم، تستهدف 10 مقار وفق الخطة الموضوعة برعاية مؤسسة الليونز، وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد تم فيها الكشف على عدد 194 ألفا و941 تلميذا من تلاميذ المرحلة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأشاد منظمو مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" من مؤسسة الليونز، بالجهود المبذولة من قبل كوادر التعليم والصحة، مقدمين الشكر والتقدير للتعاون المثمر مع فريق العمل خلال المرحلتين الأولى والثانية، لتقديم الدعم لأبنائنا في مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الغربية، ومساعدتهم لرؤية أوضح، وتحصيل دراسي أفضل.

ورافق وكيل الوزارة، خلال المتابعة الدكتور هاني مجاهد مدير عام إدارة شرق المحلة التعليمية، وإسماعيل المرسي مدير إدارة التعليم الابتدائي؛ لمتابعة تنفيذ الكشف الطبي على عيون تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدرسة، حيث استهدف اليوم توقيع الكشف الطبي على 861 تلميذا بالمدرسة.