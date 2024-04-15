موديست يقود توليفة جديدة لهجوم الأهلي أمام الزمالك

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أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تعديلات عديدة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة القمة أمام الزمالك، المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

أجرى كولر العديد من التعديلات على التشكيل لتعويض الغيابات، بينما سيخوض اللقاء بتوليفة هجومية جديدة في ظل إصابة الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو، وجلوس كهربا على مقاعد البدلاء.

ويبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير.

الدفاع.. محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط.. كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

الهجوم.. عمر كمال عبد الواحد، طاهر محمد، وأنتوني موديست.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.