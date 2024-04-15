إبراهيم نور الدين: لن أعتزل بعد مباراة بين التاسع والعاشر في الدوري

أثار إبراهيم نور الدين، حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الجدل بتصريحات قوية مؤكدا أنه لن يعتزل في مباراة ترتيب الفريقين هما التاسع والعاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

قال إبراهيم نور الدين في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" مباراة القمة؟ عادي.. مباراة مثل مباراة مثل الأهلي وبيراميدز، مباراة بـ 3 نقاط، من 10 سنين حكمت هذه المباراة في 2014، مباراة مثل أي مباراة يطبق فيها القانون".

أضاف إبراهيم نور الدين:" مباراة كانت سهلة وعقابل الماتش الجاي، مفيش مباراة سهلة وصعبة، في توفيق ربنا، طالما بتحقق العدالة المباراة تصبح سهلة، ما يسهل المباراة أو يصعبها هو توفيق ربنا".

أشار إبراهيم نور الدين:" منذ يومين هناك انتقاد للتحكيم المصري بشكل غير عادي، التحكيم هو الأساس في الكرة المصرية، لابد من التطوير في المنظومة من أجل صالح الكرة المصرية".

أتم إبراهيم نور الدين:" قصة إن هذه مباراة تكريمية لي واعتزالي بعدها؟ جئت للمباراة بسبب أدائي طوال الموسم، ولكي أخلق حالة من التنافس بين الحكام، لو هاعتزل سأعتزل في مباراة نهائية، وليس في مباراة ترتيب الفريقين فيها التاسع والعاشر في الدوري".