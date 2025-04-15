سوريا ولبنان يبحثان تعزيز التنسيق العسكري والعمل المشترك

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بحثت سوريا ولبنان، الثلاثاء، سبل تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري اللواء علي النعسان، بمسؤول الارتباط في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، في العاصمة دمشق، وفق بيان لوزارة الدفاع السورية.

وأفادت الوزارة، عبر حسابها على منصة "تلغرام"، أن "رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان استقبل مسؤول الارتباط في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس".

وأوضحت أن اللقاء يأتي في إطار "تعزيز التنسيق العسكري وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين، ضمن سلسلة لقاءات متواصلة بين الجانبين".

ويأتي اللقاء عقب زيارة رسمية أجراها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق، الإثنين، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال سلام إن زيارته إلى الجارة سوريا من شأنها فتح "صفحة جديدة" في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة "الاحترام المتبادل واستعادة الثقة".

وجاءت الزيارة بعد أسابيع على توتر أمني شهدته الحدود السورية اللبنانية، منتصف مارس الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ"حزب الله" باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.