بيراميدز يواجه حرس الحدود بفريق الشباب في كأس عاصمة مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي ييراميدز عن القائمة التي ستخوض مباراة حري الحدود في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحل فريق شباب بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في السابعة من مساء الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد ميهوب - زياد هيثم - حسن طارق - بلال مؤمن - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد زهدي - حسن هشام - يوسف علي - عمر إسماعيل - أحمد محمود - أحمد فكري - زياد شاكر - مروان عصام - علي حمودة - عمر شعراوي - أحمد سعيد - يوسف شيكا - خالد حاتم - هاشم شعبان