 بيراميدز يواجه حرس الحدود بفريق الشباب في كأس عاصمة مصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بيراميدز يواجه حرس الحدود بفريق الشباب في كأس عاصمة مصر

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 11:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 11:05 م

أعلن نادي ييراميدز عن القائمة التي ستخوض مباراة حري الحدود في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحل فريق شباب بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في السابعة من مساء الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد ميهوب - زياد هيثم - حسن طارق - بلال مؤمن - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد زهدي - حسن هشام - يوسف علي - عمر إسماعيل - أحمد محمود - أحمد فكري - زياد شاكر - مروان عصام - علي حمودة - عمر شعراوي - أحمد سعيد - يوسف شيكا - خالد حاتم - هاشم شعبان


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك