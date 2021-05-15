استمرار إجراءات التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا بالوادي الجديد

تواصل الوحدات المحلية على مستوى مراكز محافظة الوادى الجديد الإدارية الخمسة، إجراءات التعقيم والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بجانب المتابعة المستمرة من جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية، والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من زيادة أعداد الإصابات، وذلك من خلال مراكز التطعيم الأربعة بالمحافظة.